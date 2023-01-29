Инструменты с китайской спецификой

В 2022 году десять эмитентов выпустили классические облигации почти на 50 млрд CNY. Высокий интерес к бумагам, номинированным в китайской валюте, проявляют как институциональные, так и частные инвесторы. Доходность по ним заметно превышает ставки по депозитам в юанях, кроме того, они выступают альтернативой облигациям в долларах и евро. При этом самостоятельная покупка таких облигаций требует учета многих факторов. Управляющие компании уже предлагают стратегии доверительного управления и ПИФы, ориентированные на вложение в юаневые инструменты. Однако за это придется заплатить комиссию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Эмитенты открывают Китай

Несмотря на западные санкции и закрытие для российских эмитентов внешнего долгового рынка, 2022 год оказался очень успешным с точки зрения валютных заимствований. С учетом токсичности доллара и евро компании переключились на размещение локальных облигаций, номинированных в юанях. Первые подобные облигации появились на рынке только в июле 2022 года, но быстро завоевали интерес как инвесторов, так и эмитентов. По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, к началу 2023 года на рынке обращались 17 выпусков классических облигаций десяти эмитентов на сумму почти 50 млрд CNY (более 430 млрд руб. в эквиваленте).

Высокий интерес эмитентов к юаневым выпускам связан с возможностью как уйти от токсичных валют, так и снизить стоимость финансирования.

Облигации эмитентов первого эшелона размещались на срок 2–3 года с купоном 3,05–3,25%, на срок 4–5 лет — с купоном 3,7–3,95% годовых. В конце года ГМК «Норильский никель» разместил облигации на срок 3,5 года с плавающей ставкой, которая определяется как значение годовой ставки Loan Prime Rate+0,1%. В первый купонный период она составила 3,75% годовых.

«Российские компании первого эшелона установили на внутреннем рынке эталон доходности примерно на уровне 3,5% годовых, что на глобальном рынке соответствует средней доходности по выпускам эмитентов с кредитным рейтингом категории А. Учитывая отсутствие международных рейтингов у российских компаний, трудно провести параллель и назвать справедливый уровень доходности для их юаневых облигаций»,— отмечает глава «Арикапитала» Алексей Третьяков.

Неокрепшие ставки

После размещений ценных бумаг, номинированных в юанях, котировки преимущественно снижались, что привело к росту доходностей. Согласно оценкам господина Ермака, из 13 выпусков, по которым проходят сделки на бирже, рост цены по сравнению с ценой размещения зафиксирован только по трем выпускам — «Норильского никеля» с плавающей ставкой купона, Альфа-банка и ЮГК. По остальным снижение цен составило 0,2–1,85% от номинала, что привело к росту доходности на 10–46 б. п., до 3,44–4,42% годовых.

«Рост ставок произошел в первую очередь из-за отсутствия ориентиров по доходности при начале размещения облигаций в прошлом году. Кроме того, в конце 2022 года — начале 2023-го наметился дефицит юаневой ликвидности в банковской системе, что привело к росту ставок операций репо»,— комментирует господин Ермак.

Интерес к юаневым бумагам отмечается как со стороны институциональных инвесторов и банков, так и со стороны частных инвесторов, поскольку ставки по таким бумагам выше, чем по депозитам.

По данным Banki.ru, у топ-10 банков доходности юаневых вкладов составляют 0,5–2,6%. Облигации, номинированные в юанях, в основном доступны для покупки неквалифицированным инвесторам, но при этом может потребоваться пройти тестирование на знание продукта. По словам директора аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Ивана Манаенко, есть среди юаневых бумаг те, что доступны только квалифицированным инвесторам, что можно проверить самостоятельно в торговом терминале QUIK в поле «Сложный продукт» и сверившись с таблицей кодов.

Риски из Поднебесной

Такие бумаги, как считают участники рынка, подходят для инвесторов с умеренно-консервативным отношением к риску и доходности. Для них, как считает инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Евгений Чечулин, нестрашно ситуативное снижение стоимости активов, и они готовы ждать необходимый период времени для достижения целевой доходности. При выборе бумаг аналитики советуют смотреть на качество эмитента, доходность к погашению, ликвидность бумаги.

«В погоне за доходностью не стоит входить в слишком длинные бумаги, при этом стоит обращать внимание на опции досрочного погашения (оферты) и условия досрочного погашения выпусков по решению самих эмитентов»,— отмечает Иван Манаенко.

К тому же стоит помнить о валютных рисках, так как курс юаня полностью контролируется Народный банком Китая. По словам господина Манаенко, внутригодовые колебания курса могут доходить до +/–16%, что, в сравнении с девальвацией рубля или турецкой лиры, не так уж и много.

«Чтобы уйти от риска курсовой переоценки в случае сильного укрепления юаня относительно рубля, стоит в первую очередь присмотреться к бумагам со сроком погашения более трех лет»,— отмечает Евгений Чечулин. «Помимо небольшого, но все же положительного прироста относительно вложений в рублевые бумаги перевод части средств в юани — это уход от рисков рубля, т. е. диверсификация валютных рисков»,— указывает господин Манаенко.

Коллективное творчество

По мере развития рынка и выхода на него новых эмитентов доходности станут расти, что будет давить на стоимость обращающихся бумаг. Кроме того, как считает вице-президент УК «Первая» Екатерина Васильева, с расширением рынка юаневых облигаций рядовому инвестору станет сложнее оценивать и выбирать облигации в портфель.

Если же частный инвестор не готов тратить время на подбор бумаг и управление своим портфелем, то он может обратиться к услугам портфельных управляющих.

У многих крупных УК для состоятельных инвесторов есть стратегии доверительного управление, ориентированные на юаневые облигации.

Широкой рознице пока недоступны чистые паевые фонды подобных облигаций, но есть ПИФы смешанного типа — либо с замещенными облигациями российских эмитентов, либо с инструментами денежного рынка.

Единственный фонд, дающий юаневую доходность,— БПИФ «Фонд Сберегательный в юанях» под управлением УК «Первая». «На данный момент в БПИФ включены облигации "Металлоинвеста", "Полюса", "Русала", "Сегежи" и "Южуралзолота". Остальную часть фонда составляют наличные юани, размещаемые в сделках репо, обеспечением по которым являются клиринговые сертификаты участия»,— поясняет Екатерина Васильева. Бенчмарком для фонда является RUSFAR (индекс справедливой стоимости денег) в юанях. За свою работу УК возьмет комиссию в размере 0,3%, плюс до 0,4% уйдет на вознаграждение депозитария и прочие расходы, связанные с работой фонда.

Фонды на юаневые облигации планируют запустить и другие управляющие компании. В частности, 19 января ЦБ зарегистрировал правила БПИФа «Облигации в юанях» под управлением УК «Ингосстрах-Инвестиции». Руководитель отдела по работе с облигациями компании Николай Рясков рассказал, что в портфель включены бумаги «Русала», «Полюса», «Металлоинвеста», «Роснефти», «Сегежи», ЮГК и Альфа-банка. «Фонд экономит время инвестора. В случае существенной волатильности курса юаня инвестиции в БПИФ приводят к существенной экономии на налогах при долгосрочных инвестициях»,— отмечает господин Рясков.

Виталий Гайдаев