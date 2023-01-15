Управляющие думают о росте

Минувший год оказался провальным для рынка коллективных инвестиций. Только каждый третий розничный паевой фонд продемонстрировал прирост стоимости пая, и все они были с доминирующей долей облигаций. Провал фондов акций связан с турбулентностью на российском рынке на фоне санкционной войны западных стран. В 2023 году управляющие надеются на частичное восстановление рынка акций, в том числе за счет сохранения высоких дивидендов. В случае дальнейшего снижения инфляции фонды рублевых облигаций могут обеспечить доходностью в размере 10–15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Технологический упадок

Высокая турбулентность на финансовых рынках в 2022 году оказала негативное влияние на результаты управления паевыми инвестиционными фондами. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, из 174 крупных паевых инвестиционных фондов (открытых и биржевых ПИФов со стоимостью чистых активов свыше 100 млн руб.) у 119 фондов стоимость паев снизилась по итогам года. Годом ранее убыточной была только треть фондов. Розничных фондов с доходностью выше 10% по итогам года оказалось 11 (84 — годом ранее), а рост стоимости пая у двух лучших фондов составил 20–22%, тогда как в 2021 году у более чем 40 фондов результаты достигали 20–60%.

Худшую динамику продемонстрировали отраслевые фонды, ориентированные на акции высокотехнологичных, преимущественно зарубежных компаний.

Такие вложения обесценили вложения пайщиков на 40–50%. Данный сектор был в числе аутсайдеров во всем мире из-за произошедшего в 2022 году повышения ставок со стороны ФРС. Усилило негативный эффект снижение курса доллара по итогам года, что привело к отрицательной валютной переоценке. Вложения инвесторов в фондах российских акций обесценились на 22–43% на фоне падения рублевого индекса Московской биржи на 43%.

Основная часть фондов, продемонстрировавших положительный результат, были облигационными. Вложения в ПИФы рублевых облигаций принесли пайщикам доход на уровне 2–17%. Притом в лидерах роста были фонды корпоративных облигаций. По итогам года индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBITR вырос более чем на 8%, до отметки 497 пунктов. Индекс государственных облигаций RGBITR поднялся за отчетный период на 3,3%, до 612 пунктов. Прибыль свыше 20% продемонстрировали фонды смешанных инвестиций с доминирующей долей облигаций российских эмитентов.

Дивидендная поддержка

Относительно перспектив в 2023 году управляющие высказываются со сдержанным оптимизмом. Они обращают внимание на фонды акций, которые после просадки 2022 года могут принести инвесторам прибыль, но при отсутствии новых шоков. В УК «Первая» не исключают роста индекса Московской биржи более чем на 25%, в УК ТРИНФИКО ждут в позитивном сценарии прироста на 15–20%, а дивидендную доходность — на уровне 10%. «В текущих условиях акции крупных отечественных IT-компаний, банков, телекомов и компаний энергетического сектора выглядят привлекательно благодаря эффекту низкой базы, поддержке государства и относительно низкой эластичности спроса»,— считает аналитик УК ТРИНФИКО Юрий Гроссман. «Даже если сильного роста цен не случится, доходы, которые будут потенциально выплачены в виде дивидендов, могут существенно превысить ставки по депозитам или доходности облигаций»,— отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Основное влияние на динамику индекса будет оказывать геополитическая ситуация, а также состояние мировой экономики.

По мнению директора по инвестициям УК «Открытие» Виталия Исакова, новости по обсуждаемым санкциям и течению СВО будут в моменте влиять на настроения участников рынка, но в конечном итоге справедливая цена финансовых активов определяется их будущими денежными потоками. Последние будут зависеть в первую очередь от динамики сырьевых рынков, а также от эффективности ограничительных мер, принимаемых против российского экспорта.

Немаловажное значение для рынка имеет курс валюты. «Индекс Московской биржи более чем наполовину представлен экспортерами. Ослабление курса рубля может оказать дополнительную поддержку их акциям, что выразится в более высоком потенциале роста индекса»,— отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. По мнению Владимира Брагина, с целью диверсификации портфеля инвестор может выбрать отраслевые фонды, например, нефтегазовые и металлургические компании имеют чаще всего более высокую дивидендную доходность, чем в среднем по рынку.

Притягательные долги

Участники рынка считают, что фонды облигаций сохраняют потенциал роста, поскольку при дальнейшем снижении инфляции ЦБ может еще снизить ключевую ставку, что позитивно скажется на стоимости паев таких фондов. По оценке Виктора Барка, директора департамента управления активами УК «Альфа-Капитал», в 2023 году по таким фондам вероятно получение двузначной доходности. «Мы не исключаем краткосрочного несущественного роста (ключевой ставки.— “Ъ”) в следующем году на фоне увеличения дефицита бюджета и повышенных трат со стороны государства. Поэтому с точки зрения дюрации выстраиваем стратегии достаточно консервативно и концентрируемся на качественных корпоративных эмитентах, которые не столь чувствительны к изменению процентных ставок. На наш взгляд, это позволит инвесторам получить двузначную доходность на горизонте инвестирования три года»,— отмечает Андрей Макаров. По мнению управляющего директора УК «Открытие» Василия Иванова, в случае, если инфляция сложится на уровне 5–7% или ниже, ПИФы облигаций принесут в 2023 году 10–15%.

Виталий Гайдаев