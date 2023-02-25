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Коммерсантъ FM
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Директор ФСБ Бортников связал приостановку участия в ДСНВ с переформатированием отношений

Директор ФСБ Александр Бортников не знал о решении президента Владимира Путина приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По мнению Александра Бортникова, это решение свидетельствует о переформатировании политических отношений.

«Президент сам работал над этим документом. Идет процесс переформатирования отношений — стратегических, геополитических»,— заявил директор ФСБ (цитата по НТВ).

Что такое ДСНВ

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Президент объявил о приостановке участия в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию, заявив, что США отклоняли российские заявки по ДСНВ. Приостановку участия в договоре одобрили Госдума и Совфед.

ДСНВ (или СНВ-3) был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Документ ограничивает число ядерных боезарядов каждой и баллистических ракет в арсеналах стран. Зимой 2021 года действие договора было продлено до 5 февраля 2026 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Стратегические наступательные возмущения».

Мария Федотова

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