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Коммерсантъ FM
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Совет федерации единогласно одобрил приостановку участия России в ДСНВ

Совет федерации одобрил приостановку участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее законопроект в трех чтениях одобрила Госдума, накануне его внес на рассмотрение президент Владимир Путин.

Президент России объявил о приостановке участия в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию. Сенаторы одобрили инициативу единогласно.

Что такое ДСНВ

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ДСНВ (или СНВ-3) был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Документ ограничивает число ядерных боезарядов каждой и баллистических ракет в арсеналах стран. Зимой 2021 года действие договора было продлено до 5 февраля 2026 года.

По мнению Владимира Путина, США отклоняли российские заявки по ДСНВ. ООН призвала Россию вернуться к выполнению договора, в Белом доме объявили о готовности к встрече с представителями России по вопросу восстановления ДСНВ.

Подробности — в материале «Ъ» «Стратегические наступательные возмущения».

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