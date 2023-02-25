ЕС запретит транзит товаров двойного назначения через Россию

Совет ЕС опубликовал заявление по десятому пакету санкций против России. Ограничения затронут организации из России и Ирана. Расширены списки товаров, запрещенных к экспорту в РФ — в них добавлены спецтехника, запчасти и электроника. Кроме того, запрещен транзит через Россию товаров двойного назначения.

Также ЕС обязал страны-члены докладывать о замороженных активах ЦБ РФ. В черные списки включены три российских банка, какие — пока не называется.

Ограничения включают запрет трансляции RT Arabic и Sputnik Arabic, поскольку они используются российскими властями «для распространения дезинформации и пропаганды».

Дополнительный запрет на экспорт коснулся критических технологий и промышленных товаров, включая электронику, транспортные средства, детали машин и товаров для строительного сектора, которые могут быть использованы в интересах российских вооруженных сил.

Также в санкционный список внесены электронные компоненты, которые используются в российских системах вооружения, в частности, в беспилотниках и ракетах. Дополнительные ограничения вводятся на импорт в ЕС товаров, которые приносят значительные доходы России. Речь идет в том числе о синтетическом каучуке и асфальте.

Под ограничения ЕС попали 96 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом РФ. Среди них — семь иранских предприятий, которые производят военные беспилотники, якобы поставляемые России.

Евросоюз запрещает россиянам занимать руководящие должности на стратегических важных предприятиях. Также вводится запрет на предоставление гражданам России мощностей для хранения газа (за исключением части объектов по производству СПГ).

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что в санкционный список также попали 121 физическое и юридическое лицо. Однако они еще не указаны. Господин Боррель уточнял, санкции затронут тех, «кто несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее шести тысяч украинских детей».

Накануне, 24 февраля, в годовщину специальной военной операции, новый раунд санкций обнародовали США. Ограничения затронули Запорожскую АЭС, 11 банков и 1200 военных. Также санкции ввела Великобритания — они распространились на российские банки, а также руководителей «Росатома», «Ростеха», «Газпрома»

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