Запад вышел с юбилейным списком

США, Великобритания и Канада 24 февраля ввели новые пакеты антироссийских санкций. О подготовке собственного списка ограничений сообщила и Япония. Вашингтон сосредоточился на финансовой сфере. Новый ограничения коснулись 11 российских банков, включая «Уралсиб», Ланта-банк, Металлинвестбанк, МТС-банк и другие. Кроме того, под санкции попали поставки алюминия из России и продуктов из него. На сайте Минторга США сказано, что пошлина на импорт этого металла повысится до 200%. Те же условия будут действовать и для поставщиков из других государств, если они ввозят в США продукцию, сделанную из российского алюминия. Ограничения не будут затрагивать третьи стороны, в случае если они введут аналогичные пошлины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Реакция рынка последовала молниеносно. 24 февраля акции «Русала» упали более чем на 2%. Меры, принятые Вашингтоном, полностью остановят поставки российского металла в США, отметил аналитик компании «Финам» Алексей Калачев: «200-процентная пошлина — это, конечно, запретительная мера. Совершенно понятно, что рынок закрывается. Такой размер пошлины может быть преодолен, только в том случае, если там будет большой дефицит. Вместе с тем, если бы ограничения распространялись только на прямые поставки российского алюминия в США, то этот удар был бы не очень сильным. Судя по последним отчетностям "Русала", доля американского рынка в его продажах не очень значительная, около 10%, а в прошлом году даже меньше.

Но раз США вводят 200-процентный тариф на поставки изделий из других стран, если они произведены из алюминия, импортированного из России, то, конечно, это распространяется на более широкий круг потребителей металла. Я думаю, потери тут уже могут быть гораздо серьезнее. Но сейчас оценить пока это достаточно проблематично, потому что мы же не знаем всех производственных цепочек. Наиболее жестким вариантом было бы вернуть обратно "Русал" в санкционный список, но на это они не пошли, и слава богу».

Кроме того, под санкции США попали 76 предприятий из России. Экспортные ограничения Министерства торговли коснулись, в частности, фонда «Сколково» и входящего в его инфраструктуру инновационного центра «Сколтех», а также компаний группы «Велес», оператора связи «Мегафон» и других.

Больше тысячи россиян столкнулись с визовыми ограничениями, речь идет о представителях ВС РФ. В черный список внесены также губернаторы, министры и банкиры, в частности, руководители private banking Альфа-банка, Сбербанка и Росбанка. На фоне сообщений о новых ограничениях США рубль 24 февраля в моменте торговался выше 76 за доллар впервые с 22 апреля 2022 года.

Насколько болезненны новые санкции для российской экономики? “Ъ FM” обсудил это с главным экономистом консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгением Надоршиным: «Основные тяжелые ограничения уже в игре, в частности, на нефть и нефтепродукты. Грубая оценка позволяет предположить, что новые меры не так страшны, не так критичны. Но обратите внимание, если бы они на стали заметно негативным сюрпризом для рынка, то рубль бы не падал. Неглубокое падение вызвано лишь только тем, что, кажется, падать особенно-то и некуда.

Для меня тоже стало сюрпризом, что, похоже, у нас начинают играть роль явно вторичные санкции.

Между тем принципиально перспектив нацвалюты это не меняет. Я заложил курс 80 рублей или чуть больше за доллар и полагал, что где-то на эти уровни мы выйдем. Существенного всплеска инфляции из-за такого удешевления рубля, мне кажется, не произойдет. Ограниченный рост цен будет, мы его, собственно, видим. Но пока на фоне прошлогодних данных он не впечатляет».

Свой пакет санкций против России согласовали и европейцы. Они хотели, как и союзники, ввести его в действие 24 февраля как символический жест в день годовщины начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако до конца дня пакет так и не был опубликован в официальном журнале ЕС. Послы от 27 стран смогли только согласовать детали, но в скором времени он должен быть обнародован. Между тем некоторые пункты уже известны, их в Twitter опубликовало шведское председательство в Совете ЕС.

Новый пакет санкций Евросоюза предусматривает ужесточение контроля за экспортом товаров и технологий двойного назначения, меры против организаций и физических лиц, которые «распространяют пропаганду или доставляют дроны», а также меры против российской дезинформации. Три дня Евросоюз не мог договориться по десятому раунду санкций. Reuters передавал, что принятие мер задерживала Польша, которая считала, что новые ограничения слишком мягкие и их следует ужесточить. В частности, Варшава требовала запретить импорт из России синтетического каучука, который используется для производства шин. Против этого выступали Италия и Германия. В конце концов посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось сообщил, что страна согласилась на принятие санкционного пакета с рядом условий. Польское агентство печати уточнило, что эти требования включают немедленное начало работы над пакетом мер против Белоруссии, а также обсуждение ограничений против российского атомного сектора и алмазов. Кроме того, Польша заявила о санкциях в контексте «нелегальной депортации в Россию украинских детей». Варшава еще требует, чтобы Еврокомиссия создала механизм, осуществляющий мониторинг импорта российского каучука и введения санкции в отношении «российских пропагандистов». Польская сторона составила соответствующий список, в котором 150 фамилий.

Некоторые российские компании, попавшие в десятый пакет санкций ЕС уже отреагировали на новость. Так, в «Мегафоне» заявили, что включение в список не скажется на абонентах и клиентах компании. В банке МКБ заявили, что были готовы к ограничениям, отметив, что банкоматы, карты банка и приложения продолжают работать. А вот для МТС-банка последствия пока не ясны. Два месяца назад организация получила лицензию на работу в Объединенных Арабских Эмиратах и стала первым иностранным банком за много лет, кому это удалось.

Сейчас Центробанк ОАЭ изучает вопрос дальнейшей работы компании в стране. В отдельном перечне США ввело ограничения против десяти организаций из различных стран: Китая, Франции, Люксембурга и Нидерландов. В Белом доме отметили, что оставят активы России заблокированными до конца конфликта. Это нужно, чтобы «гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины».

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Даниил Бабкин