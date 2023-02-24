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Коммерсантъ FM
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Reuters: страны ЕС не могут согласовать санкции против России в годовщину начала военных действий

Страны Евросоюза третий день подряд не могут договориться о десятом пакете санкций против России, сообщил Reuters со ссылкой на дипломатов. По словам собеседников агентства, страны сбиты с толку тем, что Польша, активнее всех выступающая за санкции, рискует своими действиями сорвать принятие нового пакета ограничений в годовщину ввода российских войск на Украину.

Утром 24 февраля польское радио RMF со ссылкой на источники сообщило, что Польша может заблокировать десятый пакет санкций из-за его мягкости.

«Это очень плохо. Ключевым здесь должно было стать послание солидарности с Украиной в этот особенный день», — сказал Reuters дипломат, участвовавший в переговорах.

По данным агентства, Польша настаивает на более жестких санкциях в отношении импорта российского каучука. По мнению властей Польши, предложенные ограничения включают исключения и переходные периоды — из-за чего санкции на практике не будут иметь должного эффекта.

По информации радио RMF, Польша настаивала на включении в санкционный список «Росатома» и организаций, ответственных за вывоз украинских детей в Россию, а также требует запретить импорт российских алмазов.

Сегодня санкции против России расширили США и Великобритания. Под ограничения попали банки, десятки компаний и представители российской элиты.

Анастасия Ларина

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