Приложение МТС-банка удалили из App Store и Google Play

Из магазинов мобильных приложений App Store и Google Play удалили приложение МТС-банка. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В пресс-службе добавили, что владельцы Android могут скачать приложение банка в магазине RuStore или на сайте банка. В Google Play по-прежнему доступны два приложения банка для бизнеса, отмечает Frank Media.

Накануне МТС-банк подпал под санкции США и Великобритании. По оценкам Минфина США, за год с начала военной операции на Украине под ограничения подпало 80% российских банков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российские банки пополнили SDN-лист».

Олеся Павленко