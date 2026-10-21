ТАСС: в правительстве одобрили проект об ужесточении наказания за езду без прав

Как пояснили авторы проекта, мотивацией для ужесточения наказания стал тот факт, что в действующем законе пока не установлена повышенная ответственность для тех, кто повторно садится за руль без прав. Это не касается тех людей, которых лишили прав, но они все равно садятся за руль. Для них уже предусмотрено наказание вплоть до уголовного.