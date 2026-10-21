ТАСС: в правительстве одобрили проект об ужесточении наказания за езду без прав
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая ужесточает наказание за езду без прав. Об этом сообщил ТАСС источник в кабмине. Изменения внесут в КоАП. Проект подготовило МВД России.
В документе указано, что речь идет о случаях, когда человек не получал прав вообще или ездит с просроченным удостоверением. Сейчас за это грозит штраф от 5 до 15 тыс. руб. Его планируется кратно увеличить: минимальный составит 15 тыс. руб., максимальный — 30 тыс. руб. За повторное вождение без прав предусмотрен штраф от 30 до 50 тыс. руб. Согласно проекту, штрафы не удастся оплатить с 25-процентной скидкой в первые 30 дней.
Как пояснили авторы проекта, мотивацией для ужесточения наказания стал тот факт, что в действующем законе пока не установлена повышенная ответственность для тех, кто повторно садится за руль без прав. Это не касается тех людей, которых лишили прав, но они все равно садятся за руль. Для них уже предусмотрено наказание вплоть до уголовного.
Из материалов к проекту также следует, что водители без прав систематически нарушают правила дорожного движения, растет число аварий с их участием и количество жертв в таких ДТП.