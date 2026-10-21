Договор дороже технологий

— С одной стороны, первая реакция в компаниях — особенно там, где это поощряется руководством, где это престижно,— позитивная. Нам кажется, что мы больше успеваем, что можем сделать больше, чем раньше. Но со временем, когда эти агенты появляются у всех или когда они берутся на вооружение компаний, становится понятно, что это ведет к еще большему стрессу. Это действительно очень существенный вызов. Технологии развиваются быстрее, чем наша способность договариваться о правилах их применения. Мы не успеваем договориться, как и в каких случаях используем искусственный интеллект, а в каких не используем. И как страхуемся на случай его ошибки. Ведь у каждого подразделения и у каждой команды своя специфика, и ее сложно угадать, спустив сверху вниз готовый регламент. То есть парадоксальным образом внедрение искусственного интеллекта начинает сдерживаться или даже приводить к обратным эффектам именно из-за того, что мы пытаемся заменить этими цифровыми технологиями доверие, переговоры, диалог.