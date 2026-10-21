Тамповый рекордсмен

Но тут-то и ситуация была особенной. А все дело в том, что в общей сложности в активе Никиты Кучерова в его начавшейся в 2014 году карьере в НХЛ, которая целиком и полностью прошла в «Тампе», стало 1137 очков (405 голов и 732 передачи). А это столько же, сколько у Стивена Стэмкоса в период его выступлений за клуб из Флориды. В нем известный канадский форвард играл с 2008 по 2024 год, после чего отправился в «Нэшвилл Предаторс».