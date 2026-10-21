Тамповый рекордсмен
Никита Кучеров повторил клубный рекорд результативности «Тампа-Бей Лайтнинг»
Героем очередного дня регулярного чемпионата НХЛ оказался лучший ее игрок прошлого сезона Никита Кучеров. Гол и две результативные передачи, сделанные российским форвардом «Тампа-Бей Лайтнинг» в гостевом матче против «Вегас Голден Найтс», принесли ему статус лучшего бомбардира в истории клуба наравне с бывшим игроком команды Стивеном Стэмкосом.
Америка, обожающая всякие рекорды, даже те, которые кому-то могут показаться слишком, скажем так, локальными, не могла, конечно, пройти мимо этого события. Ее ведущие спортивные медиаресурсы описали его в мельчайших подробностях.
Матч, состоявшийся в ночь с 20 на 21 октября по московскому времени, на самом деле был заметным. Встречались два клуба, которые мощным стартом в регулярном чемпионате подтвердили заранее выданный им экспертами статус безусловных претендентов на Кубок Стэнли. Не из расширенного списка, а именно из шорт-листа. И вот в столкновении двух могучих соперников «Тампа» очень убедительно — со счетом 6:2 — разделалась на выезде с «Вегасом», который лидирует в Западной конференции. А у ее победы, как это часто случается, был чересчур отчетливый «российский оттенок».
Выбрать двух героев игры было несложно. Голкипер Андрей Василевский не спасовал перед находящимся в тонусе нападением «Вегаса», выручив партнеров в нескольких жутко непростых эпизодах. А форвард Никита Кучеров сыграл ключевую роль в атаке.
В первом периоде с его помощью «Тампа» открыла счет. Во втором вышла вперед — 3:2, после того как Кучеров классно отпасовал Энтони Сирелли. А в заключительном российский нападающий добил «Вегас», совершив свой главный в матче подвиг. Кучеров ловко украл шайбу у защитника Джереми Лозона на синей линии, умчался вперед и разобрался с голкипером Картером Хартом.
Таким образом, Никита Кучеров в девятой встрече сезона впервые набрал три очка: в предыдущих больше двух у него не было. Вообще-то достижение по его меркам, строго говоря, не выдающееся. Речь, в конце концов, идет об особенном игроке, одном из самых эффективных бомбардиров современного хоккея, обладателе приза лучшему хоккеисту НХЛ прошлого сезона. Для такого гол плюс две передачи в матче — почти что рутина. Набирал и вдвое больше.
Но тут-то и ситуация была особенной. А все дело в том, что в общей сложности в активе Никиты Кучерова в его начавшейся в 2014 году карьере в НХЛ, которая целиком и полностью прошла в «Тампе», стало 1137 очков (405 голов и 732 передачи). А это столько же, сколько у Стивена Стэмкоса в период его выступлений за клуб из Флориды. В нем известный канадский форвард играл с 2008 по 2024 год, после чего отправился в «Нэшвилл Предаторс».
Так вот, до 20 октября именно Стэмкосу принадлежало звание первого бомбардира в истории «Тампы». А теперь Кучеров с ним сравнялся.
И нет никаких сомнений, что лидерство единоличное добудет в ближайшие дни. При этом, разумеется, темпы набора очков у Кучерова гораздо выше. Он до своих 1137 баллов добрался за 888 матчей, Стэмкос — за 1082. Отмечая рекорд, американские сайты, естественно, и на это обстоятельство внимание обратили.
Как и на обилие всяких лестных слов, сказанных про Никиту Кучерова его одноклубниками. Защитник Виктор Хедман, сам большая знаменитость, признавался, что ему нравится наблюдать за Кучеровым — за тем, как, уже имея в активе кучу разных призов, он продолжает работать над собой, «старается развиваться». А тренер Джон Купер называл своего нападающего «уникальным талантом», поясняя и так очевидное: «Такие парни, как он,— огромная редкость».
Поклонники же этого таланта после матча наверняка взглянули и на рейтинг бомбардиров текущего регулярного чемпионата. В нем Никита Кучеров, несмотря на результативную игру против «Вегаса», располагался лишь на 15-й позиции с 13 очками. Но она мало что значит. Во-первых, игр у Кучерова поменьше, чем у тех, кто впереди. А во-вторых, по-настоящему далеко от него оторвался только Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс», в октябре творящий что-то невообразимое. У Макдэвида уже 26 очков. А остальные-то рядышком.