Госдума утвердила все кандидатуры на должности членов правительства России

Олега Кожемяко утвердили на должность зампреда правительства — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе. Андрея Никитина — на должность вице-премьера России. Его на посту министра транспорта России сменил Дмитрий Ядров. Кандидатуру Ирины Окладниковой согласовали на должность зампреда правительства — руководителя аппарата правительства России. Антона Силуанова утвердили на должность вице-премьера — министра финансов.