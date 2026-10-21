Госдума утвердила все кандидатуры на должности членов правительства России
Депутаты Госдумы единогласно утвердили всех пятерых кандидатов на должности членов правительства России. Кандидатов согласовали на посты четырех вице-премьеров и министра транспорта России.
Олега Кожемяко утвердили на должность зампреда правительства — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе. Андрея Никитина — на должность вице-премьера России. Его на посту министра транспорта России сменил Дмитрий Ядров. Кандидатуру Ирины Окладниковой согласовали на должность зампреда правительства — руководителя аппарата правительства России. Антона Силуанова утвердили на должность вице-премьера — министра финансов.
19 октября премьер-министр России Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. До этого он обсудил решения с президентом России Владимиром Путиным.