Getty Images начал процедуру банкротства
Американский банк фото и изображений Getty Images подал в американский суд заявление о защите от кредиторов в соответствии со ст. 11 закона о банкротстве США. Сервис собирается продолжать деятельность после процедуры реструктуризации, которую планируется завершить к концу года.
На прошлой неделе Getty Images сообщил о намерении подать заявление о банкротстве. Решение было принято после того, как в конце июня сорвалась сделка по слиянию с конкурентом Shutterstock на сумму $3,7 млрд. Getty Images собирается провести делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи. После реструктуризации владельцами сервиса будут инвестиционная фирма Koch Equity Development и семья Гетти, которые пообещали предоставить до $533 млн нового капитала.