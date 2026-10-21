Президент Узбекистана утвердил новый вариант алфавита на латинице

Теперь узбекский алфавит состоит из 28 букв и одного апострофа вместо прежних 26 букв и трех буквенных сочетаний. Предполагается, что изменения помогут распространению узбекского языка и упростят его использование в цифровой среде. При этом процесс перехода будет поэтапным: учебники, вывески и другие указатели заменят по истечении срока их службы. Замены национальной валюты и документов не будет.