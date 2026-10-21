Президент Узбекистана утвердил новый вариант алфавита на латинице
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, согласно которому республика перейдет на новый вариант алфавита, близкий к письменности тюркоязычных стран. Об этом сообщила глава администрации Саида Мирзиеева. До этого момента в республике использовались две графические системы — кириллица и латиница.
«Наконец исправлена многолетняя историческая ошибка. Сегодня наш президент подписал закон о совершенствовании узбекского алфавита, основанного на латинской графике. Этот вопрос вызывал споры на протяжении многих лет, и конца им не было видно»,— написала госпожа Мирзиеева в Telegram-канале.
Теперь узбекский алфавит состоит из 28 букв и одного апострофа вместо прежних 26 букв и трех буквенных сочетаний. Предполагается, что изменения помогут распространению узбекского языка и упростят его использование в цифровой среде. При этом процесс перехода будет поэтапным: учебники, вывески и другие указатели заменят по истечении срока их службы. Замены национальной валюты и документов не будет.
Латинский алфавит, заменивший арабское письмо, официально использовался в Узбекистане с 1929 года. Переход на кириллицу состоялся в 1940–1942 годах в Узбекской ССР. Спустя несколько лет после обретения независимости — 2 сентября 1993 года — парламент Узбекистана принял закон «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике». Его окончательный вариант в Сенате утвердили только 10 сентября 2026 года. Переход к новому алфавиту занял у республики 33 года.