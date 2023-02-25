24 февраля США ввели санкции в отношении 80% банковского сектора России

С начала специальной военной операции под санкциями США оказалось 80% активов банковского сектора России, включая десять крупнейших кредитных организаций. Это следует из отчета Минфина США по итогам введенных 24 февраля антироссийских санкций.

Кроме того, следует из статистики ведомства, ограничения ввели в отношении 2400 физических и юридических лиц, 115 судов и 19 летательных аппаратов. Под санкции подпали все 450 членов Госдумы, 170 членов Совета федерации, 47 российских губернаторов, президент Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники.

В черный список Минфина США и Госдепа попало более 200 лиц, помогающих России в уклонении от санкций. Минфин сообщает, что благодаря введенным санкциям более 1 тыс. иностранных компаний прекратили деятельность в России.

США ввели новый раунд антироссийских санкций накануне, 24 февраля, в годовщину специальной военной операции. Минфин США внес в черный список 22 физических и 83 юридических лица. Кроме того, был расширен черный список Минторга США: против 76 новых юрлиц из России и еще ряда стран были введены экспортные ограничения. Также в списке оказались 11 российских банков, в том числе Московский кредитный банк, Металлинвестбанк, МТС-банк, «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Зенит».

Подробнее о новых санкциях США против финансовой системы РФ — в материале «Ъ».

Лусине Баласян