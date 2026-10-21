Хинштейн рассказал об ударе ВСУ по железнодорожному локомотиву в Курской области
Беспилотник ВСУ атаковал железнодорожный локомотив в городе Льгове Курской области. Пострадала стоявшая рядом 73-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе».
Предварительно, женщина получила осколочные ранения ног. Первую помощь врачи окажут ей на месте, а при необходимости отвезут в больницу в Курске, заверил глава региона.
По данным местных властей, с 09:00 20 октября до 09:00 21 октября силы ПВО сбили 217 беспилотников ВСУ над Курской областью. Пятеро пострадали, в Октябрьском районе поврежден энергетический объект, а в поселке Колонтаевка Льговского района — вышка сотовой связи.
Курская область — один из самых часто упоминаемых регионов в сводках Минобороны об уничтожении БПЛА. С января по август регион был упомянут 543 раза. Чаще за этот период ведомство упоминало только Белгородскую область — 574 раза.