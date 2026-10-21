Хинштейн рассказал об ударе ВСУ по железнодорожному локомотиву в Курской области

По данным местных властей, с 09:00 20 октября до 09:00 21 октября силы ПВО сбили 217 беспилотников ВСУ над Курской областью. Пятеро пострадали, в Октябрьском районе поврежден энергетический объект, а в поселке Колонтаевка Льговского района — вышка сотовой связи.