Apple представила первый MacBook с полностью сенсорным экраном

Ноутбук выйдет в двух размерах — с диагональю 14 и 16 дюймов. Корпус устройства стал более тонким и весит 1,3 кг. Классическую «челку» — черную панель вверху устройства — заменили на Dynamic Island. Кроме того, на задней панели снова появилось светящееся яблоко. Последние несколько лет Apple выпускала MacBook с обычной гравировкой. Покупателям будут доступны две расцветки — серебряная и черная.