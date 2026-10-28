Apple представила первый MacBook с полностью сенсорным экраном
Компания Apple представила новую модель MacBook Pro с полноценным сенсорным OLED-экраном. Устройство оснащено чипами M5 Pro, M5 Max и новым поколением чипов M6.
Ноутбук выйдет в двух размерах — с диагональю 14 и 16 дюймов. Корпус устройства стал более тонким и весит 1,3 кг. Классическую «челку» — черную панель вверху устройства — заменили на Dynamic Island. Кроме того, на задней панели снова появилось светящееся яблоко. Последние несколько лет Apple выпускала MacBook с обычной гравировкой. Покупателям будут доступны две расцветки — серебряная и черная.
Продажи начнутся 6 ноября. Сделать предзаказ можно уже сегодня. 14-дюймовая версия будет стоить от $2,9 тыс. (около 233 тыс. руб.), 16-дюймовая — от $3,4 тыс. (примерно 274 тыс. руб.). Покупателям будут доступны две расцветки — серебряная и черная.