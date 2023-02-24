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Коммерсантъ FM
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Столтенберг о плане КНР по урегулированию на Украине: у НАТО нет доверия к Китаю

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта России и Украине. По его словам, у НАТО нет доверия к Китаю, так как страна не осудила ввод российских войск на Украину. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз изучит предложенный план, но с учетом отношений между Китаем и Россией.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Что касается предложенных Китаем принципов. Прежде всего к Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение России. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением»,— сказал Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине (цитата по ТАСС).

«Надо смотреть на это на специфическом фоне — это фон подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией. Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с Россией»,— сказала Урсула фон дер Ляйен на этой же пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Накануне Китай представил план мирного урегулирования конфликта России и Украины из 12 пунктов. Пекин считает, что для окончания конфликта нужно начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции, а также гарантировать вывоз украинского зерна и снижение стратегических рисков. Накануне публикации плана в Госдепартаменте США заявляли, что относятся к документу скептически. Там отмечали, что Китай старается занять нейтральную позицию, хотя помогает России.

О том, что происходит в годовщину ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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