Минобороны Молдавии не видит угроз на границе с Украиной

Министерство обороны Молдавии прокомментировало заявление Минобороны России о готовящемся вторжении ВСУ на территорию Приднестровья. Военное ведомство Молдавии заявило, что в настоящее время прямых угроз военной безопасности государства нет, Минобороны отслеживает все события, которые происходят в регионе.

«Распространяемая ложная информация призвана вызвать панику и замешательство среди людей по обе стороны Днестра. Мы призываем граждан сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников»,— говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ночь с 23 на 24 февраля Минобороны России сообщило, что фиксирует «значительное скопление» личного состава и военной техники армии Украины вблизи границы с Приднестровьем. Российское ведомство утверждает, что Киев «активизировал подготовку к вторжению» в Приднестровье. В министерстве пообещали, что вооруженные силы России «адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию».

Утром 23 февраля Минобороны РФ заявило, что Украина готовит провокацию против Приднестровья. Как утверждало ведомство, украинские военные планируют провести «постановочное вторжение» на свою территорию, переодевшись в форму ВС РФ.

21 февраля новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал Россию вывести военных, расположенных в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). По словам господина Речана, РФ неоднократно обещала сделать это. В соответствии с решением Стамбульского совещания ОБСЕ (1999) Россия обязалась вывести оружие и весь личный состав с территории ПМР до 2001 года.

9 февраля, выступая в Европарламенте, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев передал Кишиневу план России по захвату власти в Молдавии. 13 февраля президент Молдавии Майя Санду подтвердила слова господина Зеленского. Кремль рекомендовал властям Молдавии осторожнее высказываться на тему Приднестровья.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Кишинев предъявляет ультирасполь».

Эрдни Кагалтынов