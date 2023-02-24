Минобороны России: Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье

Минобороны РФ сообщило, что фиксирует «значительное скопление» личного состава и военной техники армии Украины вблизи границы с Приднестровьем. Российское ведомство утверждает, что Киев «активизировал подготовку к вторжению» в Приднестровье. Минобороны пообещало, что вооруженные силы России «адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию».

В пресс-релизе министерства говорится, что украинские подразделения занимаются «развертыванием артиллерии на огневых позициях». Также якобы ведется «беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ» над территорией Приднестровье. В Минобороны утверждает, что «вторжение» Украины готовится «в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья».

«Реализация планируемой провокации Украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье»,— добавили в российском Минобороны.

9 февраля, выступая в Европарламенте, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев передал Кишиневу план России по захвату власти в Молдавии. 13 февраля президент Молдавии Майя Санду подтвердила его слова, заявив, что для изменения курса страны с проевропейского на пророссийский планируются применение насилия. Кремль рекомендовал властям Молдавии осторожнее высказываться на тему Приднестровья. Новый премьер Молдавии Дорин Речан призвал Россию вывести миротворцев из Приднестровья. Вчера, 23 февраля, Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке вторжения в Приднестровье. Молдавия это не подтверждает.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Кишинев предъявляет ультирасполь».

Лаура Кеффер