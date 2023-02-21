Новый премьер Молдавии призвал Россию вывести миротворцев из Приднестровья

Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал Россию выполнить обязательства по эвакуации вооружения и военных, которые «нелегально находятся на территории Молдавии». Речь идет о выводе расположенных в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) военных, Кишинев отделения ПМР не признает.

Оперативная группа российских войск в ПМР существует с 1995 года, Кишинев неоднократно требовал вывода этой группы войск. В соответствии с решением Стамбульского совещания ОБСЕ (1999), Россия обязалась вывести оружие и весь личный состав с территории ПМР до 2001 года.

«Молдавия обязуется мирно решить приднестровский конфликт. Это означает, что Россия должна эвакуировать оружие и оборудование. Россия неоднократно брала на себя это обязательство, важно, чтобы она его выполнила»,— заявил на брифинге господин Речан (цитата по «РИА Новости»).

Премьер пояснил, что речь не идет о сворачивании миротворческой операции, о которой стороны договорились в 1992 году.

«Речь идет об оперативной группе российских войск — более полутора тысяч российских военнослужащих, которые находятся на территории республики Молдова без законных на то оснований»,— сказал Дорин Речан (цитата по «Интерфаксу»). Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. Президент Молдавии Майя Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в ПМР.

Новое правительство Молдавии было утверждено 16 февраля. Тогда господин Речан заявил, что его страна «больше не может полагаться только на инструменты внешней политики, одним из которых является нейтралитет, и должна перейти к развитию обороноспособности».

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Мария Федотова