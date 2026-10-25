Над регионами России за ночь сбили 532 беспилотинка
Дежурные силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 532 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Речь идет о беспилотниках самолетного типа. Статистика приводится за период с 20:00 мск 24 октября до 08:00 мск 25 октября.
Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской областей, Московского региона, Пермского края, Краснодарского края, Татарстана, Адыгеи, Марий Эл, Крыма, Удмуртии и над акваторией Азовского моря.