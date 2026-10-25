Над регионами России за ночь сбили 532 беспилотинка

Дежурные силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 532 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Речь идет о беспилотниках самолетного типа. Статистика приводится за период с 20:00 мск 24 октября до 08:00 мск 25 октября.