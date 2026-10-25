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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Происшествия

Власти заявили об отсутствии «критических превышений» в воздухе Омска после атаки БПЛА

Мобильная лаборатория проверила состояние атмосферы в Омске после ударов БПЛА по северному промышленному узлу города. Критических значений не обнаружено. Мониторинг продолжится. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун.
«По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко при помощи мобильной лаборатории Минприроды Омской области в зонах вчерашней атаки был проведен анализ качества воздуха. Критических значений не обнаружено. Мониторинг будем продолжать», — сказал господин Ковтун.
24 октября атаке БПЛА подверглись северный промышленный узел Омска — крупнейшая зона тяжелой промышленности и топливно-энергетического комплекса города, а также логистический центр Ozon. Оперативные службы до сих пор устраняют последствия атаки. В результате ударов БПЛА пострадали три человека.