Власти заявили об отсутствии «критических превышений» в воздухе Омска после атаки БПЛА

24 октября атаке БПЛА подверглись северный промышленный узел Омска — крупнейшая зона тяжелой промышленности и топливно-энергетического комплекса города, а также логистический центр Ozon. Оперативные службы до сих пор устраняют последствия атаки. В результате ударов БПЛА пострадали три человека.