Президент Молдавии Санду заявила о попытках изменить конституционный строй в стране

Президент Молдавии Майя Санду сообщила на брифинге, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя. По ее словам, молдавские спецслужбы подтвердили информацию президента Украины Владимира Зеленского об угрозе дестабилизации в Молдавии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майя Санду

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Майя Санду

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

9 февраля господин Зеленский в ходе выступления в Евросовете сказал, что украинская разведка перехватила план России по «разрушению демократического порядка» в Молдавии. Он уточнил, что Киев передал полученные сведения Кишиневу. Госпожа Санду это подтвердила.

«В Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя. Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации»,— рассказала президент Молдавии (цитата по «РИА Новости»).

Она обвинила в попытке совершения диверсий ряд оппозиционных сил, в том числе партию «Шор». «Призываю парламент как можно скорее принять проекты, которые дадут Службе информации и безопасности, а также прокуратуре возможность бороться с соответствующими рисками»,— сказала Майя Санду.

Партия «Шор» в 2022 году регулярно проводила антиправительственные акции, они шли практически каждое воскресенье с середины сентября. Протестующие требовали отставки госпожи Санду и проведения досрочных выборов. Правительство Молдавии хотело запретить партию. 10 февраля премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица подала в отставку вместе с правительством.

Подробности — в материале «Ъ» «Вся власть советнику!».

Лаура Кеффер