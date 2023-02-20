Песков рекомендовал властям Молдавии осторожнее высказываться на тему Приднестровья

Отношения России и Молдавии сейчас являются «весьма и весьма напряженными» из-за «антироссийской» позиции молдавских властей, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также посоветовал Кишиневу быть осторожнее в вопросе о российских миротворцах в Приднестровье.

Во время пресс-колла господина Песков сказал, что власти Молдавии «делают акцент, наверное, на всем антироссийском» и «скатываются в антироссийскую истерию». «Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь и самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям»,— уверен представитель Кремля.

По его словам, Россия «была и есть весьма и весьма ответственной стороной в том, что касается приднестровских дел», и продолжает выполнять свою функцию. «Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожным с подобными заявлениями»,— добавил Дмитрий Песков.

9 февраля, выступая в Европарламенте, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев передал Кишиневу план России по захвату власти в Молдавии. 13 февраля президент Молдавии Майя Санду подтвердила слова господина Зеленского. Она сообщила, что для изменения курса страны с проевропейского на пророссийский планируются применение насилия, захват административных зданий и заложников. 16 февраля парламент Молдавии утвердил новое правительство. Вошедший в него глава МИД Нику Попеску сообщил, что оно не будет менять курс в отношениях с Россией.

Подробности — в материале «Ъ» «Правительство Молдавии нацелено на процветание без России».

Лаура Кеффер