Кишинев предъявляет ультирасполь

На фоне масштабных боевых действий на территории Украины непризнанное и граничащее с воюющей страной Приднестровье оказалось в новой — неприятной для непризнанных властей — реальности. Риски, что спящий конфликт на Днестре может быть разморожен, возросли. Кишинев прямо заявил: эта территория должна быть демилитаризована. Понимать под этим нужно и вывод оттуда российских войск, и разоружение местных неплохо вооруженных силовиков. Кремль уже предупредил Молдавию, что ей следует быть осторожнее на приднестровских виражах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарное заседание парламента Молдавии, 16 февраля

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Пленарное заседание парламента Молдавии, 16 февраля

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 20 февраля прокомментировал отношения России с Молдавией, а также высказался по поводу приднестровского конфликта. По его мнению, российско-молдавские отношения сейчас напряженные из-за «антироссийской» позиции молдавских властей. Господин Песков считает, что власти Молдавии «делают акцент на всем антироссийском» и «скатываются в антироссийскую истерию». «Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь и самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям»,— отметил пресс-секретарь Владимира Путина во время общения с журналистами.

Отдельно Дмитрий Песков высказался по поводу Приднестровья: «Что касается приднестровских дел, продолжаем выполнять свои функции соответствующие (имеется в виду участие военных РФ в миротворческой операции на Днестре.— “Ъ”). Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными».

Про осторожность пресс-секретарь господина Путина, очевидно, упомянул в связи с тем, что новый премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил о необходимости демилитаризации непризнанной республики.

«Российские войска надо вывести, а Приднестровье — демилитаризовать» — это заявление господин Речан сделал в парламенте, где 16 февраля утверждали обновленный состав молдавского правительства во главе с ним.

Позже в эфире телеканала «Молдова 1» Дорин Речан выступил с более развернутым комментарием по приднестровской теме. «Там (в Приднестровье.— “Ъ”) мы должны добиться фундаментальной вещи — демилитаризации. После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там есть, но во главе угла стоит демилитаризация. Это зависит от нескольких вещей, но в какой-то момент это будет решено»,— цитирует премьера портал «Нокта».

Отдельно Дорин Речан высказался об угрозах, исходящих, по мнению Кишинева, от России. «В Молдове идет гибридная война. Москва пытается нарушить демократические процессы, европейский курс, и мы не можем прикрываться тем, что опасности нереальны, что мы не должны укреплять нашу способность защищать нашу страну. Мы объявили себя нейтральными, и это означает, что нас никто не трогает, но, если кто-то попытается напасть, что нам делать: собирать чемоданы и бежать?» — задался вопросом премьер, который считает важной частью деятельности нового правительства укрепление безопасности республики.

Напомним, ранее молдавский президент Майя Санду заявляла о российском сценарии дестабилизации ситуации в стране, а до этого украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что украинские разведчики поделились с властями Молдавии перехваченными планами Москвы по этому поводу. В России в ответных комментариях на разных уровнях отвергали все тезисы о существовании подобных планов.

На прозвучавшие из Кишинева заявления о демилитаризации отреагировали не только в Москве, но и в Тирасполе.

Глава МИДа непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев, являющийся политическим представителем на переговорах с молдавской стороной, выразил сожаление по поводу позиции, занятой новым премьером Молдавии.

«Молдавская сторона практически три десятилетия заявляет о необходимости переформатирования миротворческой операции, заявляет о том, что российские войска должны быть выведены... Ситуация весьма тревожная, контекст тоже сложный»,— сказал господин Игнатьев в понедельник в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, единственный способ, «согласно которому можно думать о завершении миротворческой операции,— это достижение окончательного, справедливого, всеобъемлющего урегулирования приднестровского конфликта».

Контекст, о котором сказал приднестровский чиновник, сложен не только в связи с боевыми действиями на территории Украины, из-за которых Киев, ранее не обращавший особого внимания на непризнанную республику, стал воспринимать Тирасполь как вполне реальную угрозу из-за дислокации там российских войск и наглухо закрыл приднестровский сегмент границы с Молдавией. Дело в том, что в начале февраля молдавский парламент принял поправки к Уголовному кодексу страны, которые вводят как понятие «сепаратизм», так и ответственность за «сепаратистские действия, то есть действия, совершенные с целью отделить часть территории Республики Молдова».

Майя Санду подписала принятые поправки, после чего они были опубликованы в «Официальном мониторе». Но нововведения вступят в силу не сразу, а через месяц.

Как только это произойдет, тюрьма будет грозить, по сути, всему руководству Приднестровья, начиная от его руководителя Вадима Красносельского и упомянутого выше Виталия Игнатьева и заканчивая депутатами приднестровского Верховного совета.

В Тирасполе, как уже писал “Ъ”, в связи с этим не исключают отказа от посещения правого берега Днестра, чтобы не оказаться в руках молдавских силовиков (см. “Ъ” от 18 февраля). В Кишиневе же заверяют, что поводов для опасений нет. «Жителям левого берега Днестра в связи с принятием этого закона ничего не грозит, он не является препятствием для переговорного процесса»,— отмечал на прошлой неделе молдавский вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.

Так или иначе, но принятый закон уже создал новую реальность, в которой возможны самые разные опции. В том числе следующие. Первая — принятие закона ничего не меняет на деле, и никого из тираспольских чиновников за сепаратизм не преследуют. Вторая — приднестровские чиновники живут в режиме осажденной крепости, не покидая территорию непризнанной республики из опасений быть схваченными и преданными суду. В этом случае все переговоры с Кишиневом проходят только в Приднестровье или вовсе останавливаются, что в условиях неурегулированного конфликта повышает взрывоопасность ситуации на Днестре. Третий сценарий — задержание кого-то из приднестровцев молдавскими правоохранителями и, как следствие, эскалация с непредсказуемыми последствиями.

Есть еще четвертый, гипотетический сценарий, о котором время от времени говорят политики и эксперты в Киеве. Он состоит в том, чтобы вооруженные силы Украины помогли Кишиневу установить контроль над Приднестровьем.

Все перечисленные опции необязательно будут реализованы, но боевые действия на украинской территории в совокупности с желанием Кишинева осуществить как демилитаризацию, так и десепаратизацию Приднестровья делают эти сценарии не такими уж невероятными.

Владимир Соловьев