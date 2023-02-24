Десятый пакет посеял разногласия

Евросоюз 24 февраля должен окончательно принять десятый пакет санкций против России. Новые ограничения анонсировали и США. В ЕС в последние дни согласование конкретных ограничительных мер проходило с трудом. 22 февраля послы так и не смогли договориться о том, что войдет в новый пакет. Поводом для разногласий стал запрет на поставки каучука из России в ЕС. А 23 февраля страны отказались от санкций против российской атомной и алмазной промышленности. По данным издания La Vanguardia, на этом настояли Венгрия, Франция, Болгария и Бельгия. В итоговый документ должны войти ограничения против российских банков, среди которых СМИ называли Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф-банк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

И возможно это будет самой заметной мерой, считает аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский: «Не думаю, что новый пакет санкций повредит каким-то бумагам. Потому что против нефти уже ввели все, что было можно, и все это уже обошли. И ограничения против золота обошли, причем совершенно спокойно. Против АЛРОСА я даже не знаю, как технологически можно ввести такие санкции. На самом деле определить, откуда алмазы, непросто. Наверное, можно каким-то сложным методом анализа выяснить, с какого они месторождения. Но соблюдать такие санкции себе дороже.

Думаю, рынок сбыта будет найден в Азии. В любом случае Израиль, который является центром ограночной промышленности, кстати говоря, к санкциям не присоединяется. Наверное, они закрутят гайки еще и в отношении каких-то банков. В первых рядах — Альфа-банк. Тинькофф-банк — попсовый, для тех, кто располагает небольшими суммами. Им стоит напрячься. Я бы просто закрыл бы все позиции от греха подальше и смотрел, какие ограничения могут быть введены, и как это отразится на банке.

Тинькофф-банк еще делает валютные переводы и позволяет торговать валютой, но все это может закончиться. Поэтому у Тинькофф-банка могут быть проблемы, которые могут ухудшить его положение на рынке».

Кроме того, Евросоюз продолжает работу над механизмом, который позволит направить замороженные российские активы на восстановление Украины. Одной из мер на пути к этому должно было стать введение штрафов для европейский государств за непредоставление информации о том, где именно хранятся эти средства. Однако 13 из 28 стран, среди которых Австрия, Германия, Италия, Франция и Чехия, выступили против, пишет Politico. Они объяснили это тем, что необходимо провести дополнительные юридические консультации.

Что неудивительно, ведь раскрытие российских активов может потребовать от некоторых стран переписывать конституцию, отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев:

«В Канаде правовой механизм передачи активов Украине уже запущен. Есть и прецедент Романа Абрамовича на $26 млн. В США такой механизм тоже есть, но только для тех активов, которые проходят по уголовным делам. В европейском праве пока таких механизмов нет. Ряд стран заявляет, что их либо не будет, например, Швейцария — не член Евросоюза — но об этом уже говорила. А в ряде других стран для этого потребуется чуть ли не изменение конституции, например, в Германии. Поэтому, думаю, что изъятие активов — весьма отдаленная перспектива. Они могут делать это постепенно, но не сразу.

Поэтому пока рано говорить о штрафах за непередачу просто потому, что существующий механизм очень неровный, в него разный смысл. Но изъятие суверенных российских активов — это тоже красная линия. Москва может ответить нежелательными действиями для европейского бизнеса.

Насколько десятый пакет может быть ощутим? Грозят и банковскому сектору, и целому ряду торговых позиций, но самые проблемные санкции уже были введены в 2022 году. То есть качественных изменений мы сейчас вряд ли мы увидим».

Очередной пакет санкций 24 февраля представит и США. Помимо российских компаний и банков, туда войдут еще и китайские организации, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд. Вместе с этим страны G-7 разрабатывают механизм координации ограничений. Нарушениями режима, как отмечает агентство Bloomberg, особенно обеспокоены США. Предполагается, что в рамках механизма страны будут обмениваться данными о государствах и компаниях, которые помогают уклоняться или подрывать санкции.

Это должно ускорить процесс выявления таких случаев, однако доказывать вину конкретных юрлиц будет по-прежнему трудно, считает заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов:

«Пути обхода санкций известны. Можно даже сказать, через какие именно страны это происходит. Насколько я понимаю, основные потоки идут через Турцию и Китай, которые не присоединились к ограничениям. Соответственно, компании, которые по-прежнему хотят вести бизнес с Россией, продают свои товары через цепочку посредников. То же самое происходит и с закупками российской продукции.

Эти потоки, насколько я понимаю, инициаторы новых санкций хотят отследить и перекрыть. Фиксировать и вводить санкции против тех компаний, которые в этом замешаны. Затем нужна именно координация между участниками этих санкционных проектов. Чем эффективнее будет отслеживание нарушений отдельными странами, которое осуществляется уже сейчас, сказать не могу.

Наверное, поток информации будет несколько шире. Какие-то поставки в результате могут быть сорваны. Ряд компаний, получив предупреждение, могут прекратить сотрудничество с Россией. Но любое юрлицо может утверждать, что конечный адресат поставок неизвестен. Установить факт нарушения санкций при таких схемах работы очень тяжело.

На этом фоне Евросоюз объявил о начале проверки экспорта из Европы в соседние с Россией страны. Как отметил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, в последнее время туда резко увеличился объем торговых потоков и вероятно некоторые товары могут идти в Россию. По данным Financial Times, проверки могут затронуть экспорт из ЕС в Армению, Киргизию и Турцию.

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Владислав Викторов, Елизавета Скобцова