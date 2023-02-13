Европа пытается закрыть лазейки

Еще четыре финансовые организации могут подпасть под санкции Евросоюза. Одним из претендентов на включение в черные списки издание Politico называет Альфа-банк. Еще в 2022 году ЕС запретил брокеру организации участвовать в любых сделках с ценными бумагами в Европе. При этом блокирующие санкции против банка ввели только США. Они предполагают заморозку активов, а также ограничения для клиентов брокера. Всего Евросоюз ввел ограничения против 12 российских финансовых структур. Среди них Московский кредитный банк (МКБ), «Сбер», ВТБ и Промсвязьбанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Поэтому претендентов на включение в расширенный список санкций не так много, считает начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий. При этом для Альфа-банка это мало что изменит, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Альфа-банк, крупнейший частный банк России, попал под блокирующие санкции США еще 6 апреля 2022 года. При этом удивительно, что возник такой большой временной разрыв между введением американских и европейских рестрикций в отношении данной кредитной организации.

Возможно, это связано с тем, что только в декабре 2022 года началась национализация Альфа-банка Украины. И это могло послужить своеобразной причиной для задержки введения санкций со стороны ЕС. Что касается последствий для Альфа-банка, он перестал делать переводы и в долларах, и в евро еще с весны 2022 года, но это не мешает финансовой организации, что удивительно, например, принимать американскую и европейскую валюту во вклады.

Я не ожидаю каких-то острых проблем для Альфа-банка в связи с возможным внесением в санкционный список ЕС, поскольку он уже имел возможность подготовиться. Какие еще три банка могут попасть под ограничения Евросоюза? Нужно смотреть на те кредитные организации, которые проявляют наибольшую активность по преодолению санкционной блокады. Навскидку мы видим, например, что МТС Банк собирается открыть филиал в Объединенных Арабских Эмиратах. Посмотрим».

По данным издания Politico, в десятый пакет санкций могут внести около 130 физических лиц и организаций. Также Брюссель планирует запретить экспорт из ЕС в Россию грузовиков и строительной техники. При этом некоторые члены содружества выступают против включения новых банков в санкционные списки, отмечают источники Bloomberg.

В противном случае Россия и Евросоюз могут практически полностью лишиться возможности проводить какие-либо расчеты, полагает экономический эксперт Алексей Бушуев:

«Санкции в отношении банков — это вопрос возможности проведения расчетов с Европой. Если закрыть возможность расплачиваться с европейцами напрямую, то товарооборот по самым важным вещам — газ, сжиженный газ, нефть — пойдет через страны-посредники, которые давно получают с этого хорошую маржу. Вполне понятно, что некоторые страны хотят покупать все это по нормальной цене, а не втридорога и предлагают сохранить хоть какие-то элементы связи. Традиционная европейская политика — это оставлять дверь открытой, хотя бы заднюю. Я думаю, что сейчас есть попытка соблюдать именно такую стратегию».

Как заявляла на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, десятый пакет санкций будет включать ограничение на экспорт товаров на сумму более €10 млрд. Кроме того, Россия не сможет получать технологии, которые используются в военно-промышленном комплексе. Предполагается, что Евросоюз согласует новые санкции к 24 февраля.

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Владислав Викторов