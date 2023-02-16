Банки гадают на санкции

Инвесторы оценивают риски новых санкционных мер Евросоюза. СМИ публикуют утечки нового — десятого пакета ЕС. Ожидается, что он вступит в силу 24 февраля, в годовщину начала боевых действий на Украине. Среди основных ограничений — запрет на экспорт военных технологий и импорт нескольких российских товаров, в том числе резины и асфальта. Но самыми чувствительными, вероятно, станут новые санкции против банков. Какими они могут быть? И велики ли риски для клиентов? Выяснял Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нужно оговориться, что пока достоверно ничего сказать нельзя. Bloomberg и Politico говорят, что ограничения коснутся четырех кредитных организаций, но называют три из них: Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф-банк. Четвертый, вероятно, это Газпромбанк. По крайней мере, именно такую группу еще в сентябре 2022 года предлагали включить в новый пакет дипломаты Польши, Ирландии и стран Балтии. Во-вторых, непонятно, о каких именно санкциях может идти речь. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что их просто отключат от SWIFT. Это мягкий сценарий, тем более бизнес был к этому готов, рассуждает директор модного дома Raschini Сергей Викулин, который раньше использовал Тинькофф-банк для переводов валюты поставщикам:

«С трудом себе представляю, что сейчас какой-то более-менее устойчивый бизнес основывал бы свои внешнеэкономические отношения на вышеупомянутых банках, потому что они давно находятся в зоне риска. Уверен, что большинство компаний пользовались альтернативными способами, начиная с тех российских банков, которые не находятся в санкционном списке, вплоть до альтернативных источников финансирования. Потому что, скажем так, крипту никто не отменял. У меня, например, из десятка переводов три могут ходить до месяца и потом возвращаться. Но это не фатально, с этим можно работать».

Но риски на этом не заканчиваются. Например, МКБ отключили от SWIFT еще в пятом пакете санкций. А в девятом против него ввели блокирующие ограничения. А ведь это системно значимый банк без государственного участия, как и Тинькофф-банк. С другой стороны, против Альфа-банка и Росбанка уже действуют блокирующие санкции США, а вот против TCS Group ограничения пока не вводила ни одна юрисдикция. Поэтому вряд ли первые шаги в этом направлении будут жесткими. Партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин, впрочем, уверен, что это не так:

«Это будут именно блокирующие санкции. Всем европейским субъектам делового оборота — банкам, страховым компаниям — придется прекратить любые финансово-экономические правоотношения с этими кредитными организациями. Им также нельзя будет проводить свои операции в долларах и евро. Клиент не сможет перевести свою валюту в другой банк. Такие компании, как SWIFT, также откажутся от договоров. И самое главное, все активы, которые были заведены этими банками как в качестве собственника, так и в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, будут заблокированы».

Это самый жесткий сценарий и самый неприятный для клиентов. У группы «Тинькофф» есть брокер — лидер в России по количеству счетов. Если там только российские бумаги, проблем не будет. А вот если иностранные, то возможны риски. Дело в том, что сведения о владельцах акций должны учитываться в депозитариях. Обычно есть цепочка: сначала брокер передает данные российской организации, а та в свою очередь отчитывается перед зарубежной структурой. Как правило, это бельгийский Euroclear или люксембургский Clearstream. В случае блокирующих санкций они должны будут разорвать все отношения с Тинькофф-банком вне зависимости от того, сколько между ними посредников и в какой валюте номинированы акции — в долларах, евро или гонконгских долларах. Тогда бумаги окажутся заблокированными, говорит инвестиционный юрист Елена Рязанова:

«У банка так или иначе должна быть какая-то стыковка с Euroclear и Clearstream, иначе бумаги перевести невозможно. Есть разные цепочки хранения. Например, ваши акции — не только европейские, но и американские — лежат в Euroclear. Если мы говорим про незаблокированные бумаги, их, конечно, нужно куда-то вывести, хотя бы на время. Да, это сопряжено с задержками, за списание бумаг берут какую-то комиссию — от 100 руб. до 3 тыс. руб. за одного эмитента. Чем страшна вся эта история? Бывает, что объявили сначала европейский пакет, потом американцы взяли и приняли точно такие же ограничения».

Такой сценарий тоже исключать нельзя. Как пишет Bloomberg, американская финансовая разведка стала получать гораздо больше сообщений от осведомителей о нарушении санкционного режима. Какие банки там перечислены, и что им за это будет, пока загадка. Возможно, причина ограничений окажется сугубо формальной. Например, МКБ подпал под санкции за то, что получает государственную поддержку и «работает на финансовом рынке, который является источником дохода для правительства». Под такое определение попадает любая российская финансовая организация.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".