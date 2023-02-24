Венгрия призвала США и Россию начать переговоры по Украине в рамках ООН

России и США нужно немедленно начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине в рамках ООН, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он поднял эту тему во время выступления на спецсессии Генассамблеи ООН по Украине в Нью-Йорке. По мнению министра, начать мирные переговоры можно только через «диалог и дискуссии».

Господин Сийярто считает, что каналы связи со сторонами конфликта должны оставаться открытыми. Он призвал сделать ООН площадкой для диалога и поиска путей урегулирования военного конфликта. «Соединенные Штаты и Россия должны как можно скорее начать в рамках ООН переговоры в целях урегулирования на Украине»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Петер Сийярто убежден, что главной задачей международного сообщества должно быть спасение людей, оказавшихся в зоне военных действий на Украине. «Ясно, что ни поставки вооружений, ни санкции не спасут жизни людей. Для этого нужно прекратить огонь и начать переговоры»,— уверен глава венгерского МИДа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал отменить антироссийские санкции и начать мирные переговоры, хотя признавал, что они могут занять годы. Премьер Венгрии связывал наступление мира на Украине с действиями США. Господин Орбан готовится посетить Киев.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер