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МИД Венгрии готовит визит премьера Виктора Орбана в Киев

Министерство иностранных дел Венгрии работает над подготовкой визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев. Он посетит Украину, когда это будет «актуально», заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в интервью изданию Index.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Фото: Пресс-служба МИД России

Петер Сийярто

Фото: Пресс-служба МИД России

На вопрос, почему сам господин Сийярто еще не посещал Киев, он сказал, что с удовольствием приедет на Украину, если поступит такое приглашение. Но такого приглашения пока не поступало, отметил министр.

Венгрия в отличие от большинства стран Евросоюза не оказывает Украине военную поддержку и призывает Запад сохранить открытыми каналы связи с Россией. Летом прошлого года Венгрия несколько недель блокировала принятие эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе. Страна смогла добиться для себя исключений и будет покупать российскую нефть до 2024 года.

При этом украинско-венгерские отношения осложняются тем, что, как утверждают в Будапеште, на Украине притесняют этнических венгров, проживающих в Закарпатской области. В середине февраля господин Сийярто заявил, что по запросу Венгрии Парламентская ассамблея Совета Европы обратится в Венецианскую комиссию по вопросу положения венгров на Украине. По его словам, на Украине собираются закрыть все школы на венгерском языке. Ранее он также обвинял украинские власти в «жесткой мобилизации» проживающих в Закарпатье венгров.

18 февраля заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что господина Орбана пригласили на Украину. Если визит состоится, то это станет шансом поговорить «предметно и продуктивно», отметил господин Жовква.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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