В Венгрии за 2022 год выросло число компаний с российским участием

С 24 февраля 2022 года в Венгрии было основано 77 компаний «с российскими интересами». Это более 11% от общего числа компаний с российским участием, сообщило издание Portfolio. Оно ссылается на базы данных о регистрации компаний Opten.hu.

Издание пишет, что сейчас в Венгрии работает 671 компания, владельцами которых являются либо российские юридические лица, либо граждане России. Из них 24 компании в 2021 году имели оборот, превышающий 500 млн форинтов (примерно €1,27 млн).

По данным Portfolio, со времени вспышки коронавируса в Венгрии ежегодно создавалось примерно по 50–60 российских компаний.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал отменить антироссийские санкции и начать мирные переговоры. Он также говорил, что на фоне военных действий на Украине страны Запада начали новую холодную войну. По его мнению, Венгрия должна остаться в стороне, поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер