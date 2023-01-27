Орбан: мирные переговоры по Украине могут занять годы, но они нужны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что военный конфликт на Украине можно урегулировать только с помощью мирных переговоров. Однако они могут занять месяцы или годы, отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Орбан поднял эту тему на встрече с участниками Международной конференции в Будапеште, организованной фондом Mathias Corvinus Collegium. Венгерский премьер сказал, что нужно «немедленное прекращение огня» на Украине, после чего надо «сразу же начать мирные переговоры», передал его слова его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

«Его спросили о кризисе политического лидерства в Европе, на что господин Орбан ответил, что европейским лидерам зачастую трудно определить и сформулировать свои собственные интересы»,— уточнил господин Хаваши (цитата по ТАСС).

Виктор Орбан говорил, что на фоне военных действий на Украине страны Запада начали новую холодную войну. По его мнению, Венгрия должна остаться в стороне, поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера. Он также призывал отменить антироссийские санкции. Премьер Венгрии связывал наступление мира на Украине с действиями США.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер