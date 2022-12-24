Премьер Венгрии связал наступление мира на Украине с действиями США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet допустил, что конфликт на Украине может затянуться на десятилетия. В то же время, отметил он, Украина может оказывать сопротивление, только пока ее поддерживают США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Украина может воевать только до тех пор, пока Соединенные Штаты поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет»,— сказал господин Орбан. По его словам, в конфликте между Россией и Украиной он «на стороне венгров».

«Мы поддерживаем и помогаем Украине, в наших интересах сохранить суверенную Украину, и в наших интересах, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, но не в наших интересах отказываться от всех наших экономических отношений с Россией»,— пояснил он.

В конце ноября господин Орбан назвал независимую Украину гарантом безопасности Европы от России. Тогда он подчеркнул, что республика намерена продолжать обсуждать антироссийские санкции внутри ЕС.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников