Bloomberg: США направят Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS

США передадут Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GSP-наведением и дальностью поражения до 45 миль (более 72 км) производства компании Boeing, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Пентагон объявлял, что в рамках декабрьского пакета военной помощи Киеву поставят «высокоточные авиационные боеприпасы», но, какие именно, не уточнялось. Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут раскрывать подробности об отправляемых боеприпасах в целях безопасности.

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Бомбы Jdam-ER используются ВВС и ВМС США, их также продали более чем в 26 стран. Jdam-ER можно устанавливать на неуправляемые бомбы весом от 220 до 900 кг, превращая их в управляемые. После сброса бомба «раскрывает крылья», что увеличивает дальность ее полета в три раза. Jdam-ER повышенной дальности был разработан в сотрудничестве с ВВС Австралии.

20 января Boeing получил заказ от ВВС США на сумму $40,5 млн в рамках заключенного ранее соглашения о производстве Jdam-ER. Работа должна быть завершена к 30 июня. По данным Bloomberg, это свидетельствует о том, что США и Украина разработали метод, с помощью которого украинские истребители советских времен могут программировать и запускать Jdam-ER.

Bloomberg в начале февраля сообщал, что в новый пакет военной помощи США Украине войдут ракеты наземного базирования с бомбовым наконечником от Boeing. На их закупку выделят не более $200 млн, поставка займет около девяти месяцев. 20 февраля Киев с необъявленным визитом посетил президент США Джо Байден. После его поездки Вашингтон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $460 млн.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер