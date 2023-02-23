Кулеба: Украина будет использовать истребители и дальнобойное оружие на территории страны

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет использовать истребители и дальнобойное оружие для решения задач на территории страны. Он также добавил, что подобное оружие может использоваться для ударов по контролируемой Россией территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кулеба

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Дмитрий Кулеба

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы используем оружие, которое получаем от партнеров, для нанесения ударов по России на оккупированных территориях Украины»,— сказал Дмитрий Кулеба телеканалу SkyNews.

«Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий»,— добавил он.

Представители Украины говорили, что стране нужно около 180 истребителей. Президент США Джо Байден отказался поставлять Киеву истребители F-16, заявив, что они должны остаться в США. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключал, что его страна поставит истребители Украине. В Великобритании заявляли, что Украина получит истребители только после окончания военных действий.

Украина также запрашивает дальнобойное оружие, однако пока не получала вооружение такого типа. По информации американских СМИ, США опасаются, что Украина будет использовать ракеты большой дальности для ударов вглубь РФ.

О том, что происходит на 365-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко