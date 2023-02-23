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Председатель ГА ООН назвал РФ важнейшим членом ООН и по-русски призвал к возвращению на путь мира

Председатель Генассамблеи ООН, венгерский дипломат Чаба Кёрёши по-русски обратился к России на спецсессии по Украине. Он назвал РФ важнейшим членом ООН и призвал ее к возвращению на «путь сохранения мира» и к «прекращению агрессии». Господин Кёрёши также выразил мнение, что «военные решения не положат конец этой войне».

«Позвольте мне обратиться к лидерам и народу РФ. Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций. Остальные страны-члены ждут, когда Россия вернется на путь установления и сохранения мира, чтобы внести свой вклад в общую стабильность и процветание»,— сказал председатель Генассамблеи ООН, выступая с трибуны. Трансляция велась на сайте ООН.

После этого господин Кёрёши обратился к генсеку ООН: «Ваше превосходительство, пусть эта годовщина и страдания миллионов людей на наших глазах послужат напоминанием всем нам здесь, в этом зале, что военные решения не положат конец этой войне». Он выразил мнение, что Россия «может прекратить эту агрессию» и «может положить конец войне».

Кроме того, отдельно председатель ГА ООН — также на русском языке — затронул тему риска ядерной угрозы. Он назвал это «немыслимой угрозой с потенциально катастрофическими глобальными последствиями» и выразил поддержку работе МАГАТЭ на Украине. «В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. <...> Я подчеркиваю срочную необходимость подтверждения приверженности к глобальному разоружению и режиму нераспространения»,— сказал венгерский дипломат.

Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновилась в ночь на 23 февраля по московскому времени. На мероприятии будет рассматриваться проект резолюции о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Ей предлагается подтвердить территориальную целостность Украины, потребовать от РФ вывода войск.

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время открытия спецсессии сказал, что перспективы мира в российско-украинском конфликте остаются мрачными. Происходящее он назвал «трагической вехой». Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва воспринимает события на Украине как «войну с Западом за выживание». Он раскритиковал предложенные Киевом и Западом мирные инициативы, отметив, что они сводятся к «капитуляции России».

РФ ранее неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Украина ставит условием для диалога вывод российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

Леонид Уварчев

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