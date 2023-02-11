МИД России: РФ готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия готова начать переговоры с Украиной «на основе той реальности, которая существует» и обозначенных российской стороной целей. Он также считает, что решение о переговорах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Вершинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Вершинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично»,— сказал Сергей Вершинин в интервью телеканалу «Звезда».

Господин Вершинин также заявил, что решение о переговорах принимается в Брюсселе и Вашингтоне, а не в Киеве. «Поэтому обращаться надо туда»,— добавил он.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Среди пунктов плана — возвращение Украине территорий в признанных международным сообществом границах 1991 года. В Кремле эти требования назвали отказом от переговоров. Российские власти не раз заявляли, что не будут вести переговоры с Украиной, пока она не признает присоединение к России Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

О том, что происходит на 353-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».