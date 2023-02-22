Гутерриш: перспективы мира на Украине остаются мрачными

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на открытии спецсессии Генассамблеи по Украине. По его мнению, перспективы мира в российско-украинском конфликте остаются мрачными. Генсек ООН также заявил, что действия РФ на Украине являются «трагической вехой».

«Жители Украины испытывают огромные страдания. Украинцам, россиянам и жителям других стран нужен мир. Хотя перспективы мира сегодня остаются мрачными, мы знаем, что полноценный, устойчивый мир должен быть основан на международном праве и Уставе ООН»,— сказал господин Гутерриш. Трансляция мероприятия ведется на сайте ООН.

Генсек ООН в своем выступлении назвал действия РФ на Украине «вторжением». «Год с момента вторжения России на Украину является трагической вехой как для народа Украины, так и для международного сообщества. Это вторжение — оскорбительное пятно на нашей коллективной совести, это нарушение Устава ООН и международного права»,— добавил он.

Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновилась в ночь на 23 февраля по московскому времени. На мероприятии будет рассматриваться проект резолюции о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Ей предлагается подтвердить территориальную целостность Украины, потребовать от РФ вывода войск. Документ призывает государства-члены ООН и международные организации «удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН».

Леонид Уварчев