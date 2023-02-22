Песков переадресовал в Минобороны вопрос о блокировке поставок боеприпасов ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопросы о жалобах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на нехватку боеприпасов. Глава ЧВК на прошлой неделе заявил, что его компания почти лишилась поставок боеприпасов и что у него не получается решить проблему, несмотря на все его связи.

«В СМИ публикуется обмен разными заявлениями, но это тема, которая относится все-таки непосредственно к проведению специальной военной операции, поэтому я оставляю ее на Министерство обороны. И здесь рекомендую вам обращаться туда»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

16 февраля в Telegram-каналах, связанных с ЧВК, появилось видео, на котором четверо вооруженных мужчин сообщили, что их подразделение «полностью отрезано от поставок боеприпасов». Евгений Пригожин подтвердил, что это были бойцы ЧВК «Вагнер». Он заявил, что уже обошел «все известные» ему кабинеты Москвы для обеспечения компании боеприпасами. 20 февраля господин Пригожин сказал, что от него требуют извиниться для возобновления поставок боеприпасов ЧВК. 21 февраля он сообщил, что ЧВК лишают доступа к авиатранспорту и саперным лопаткам. Евгений Пригожин обвинил в этом руководство Минобороны и Генштаба. В тот же день в Минобороны заявили, что «все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности».

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Лаура Кеффер