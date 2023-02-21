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Коммерсантъ FM
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Минобороны ответило на заявления ЧВК «Вагнер» о блокировке поставок боеприпасов

Минобороны России прокомментировало «экзальтированные заявления» о блокировке поставок боеприпасов «добровольцам штурмовых отрядов» в Артемовске (Бахмуте). Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его компания лишилась поставок боеприпасов и что ему не удается решить эту проблему, несмотря на все его связи.

«Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности»,— сообщили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что командование уделяет «особое постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений». В Минобороны заявили, что все заявки на боеприпасы «штурмовых отрядов» выполняют «в кратчайшие сроки» и что в ближайшее время выполнят все заявки, поданные на февраль. «Это наш приоритет»,— сказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что «успешные боевые действия» «штурмовых подразделений» на бахмутском направлении «были бы невозможны без полной огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой» войсковой группировки «Юг».

По данным ведомства, с 18 по 20 февраля «добровольцам штурмовых отрядов» поставили реактивных снарядов к системам залпового огня 1660 штук, боеприпасов для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов — 10 171, для танков — 980. По данным Минобороны, в 2022 году потребности «штурмовых отрядов» в боеприпасах выполнили на 140%.

20 февраля Евгений Пригожин назвал проблемы с поставками боеприпасов «абсолютно нерешенными». По его словам, для возобновления поставок боеприпасов от него требуют извиниться, но он сам не знает — перед кем. «Те, кто мешает нам победить в этой войне, они прямо работают на врага»,— говорил он.

Анастасия Ларина

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