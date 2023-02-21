Пригожин рассказал об ограничении поставок ЧВК «Вагнер» саперных лопаток и запрете на перевозки самолетами

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала аудиозапись, на которой предположительно глава ЧВК «Вагнер» утверждает, что кроме проблемы с боеприпасами его группа столкнулась с другим ограничениями поставок. Согласно аудиозаписи, ЧВК лишают доступа к авиатранспорту и саперным лопаткам. В этом Евгений Пригожин обвинил руководство Минобороны и Генштаба. Никаких пояснений к аудиофайлу не приводится.

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Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Начальник Генштаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится, чтобы ЧВК "Вагнер" не только боеприпасы не давать, но и не помогать авиатранспортом. Сейчас прошла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток, чтобы парни не могли окапываться. Идет просто прямое противодействие, которое называется никак иначе как попытка уничтожить ЧВК "Вагнер ". Ее можно приравнивать к измене Родине»,— говорится в аудиосообщении, опубликованном пресс-службой Евгения Пригожина.

При этом он заявил, что боеприпасы ему передают бойцы подразделения «Ахмат» и генералы непосредственно в зоне спецоперации. «Генералы, которые находятся вокруг руководства группировки, подписывают документы, в том числе те, за которые после этого посадит их в камеру военная прокуратура, лишь бы обеспечить нас боеприпасами, которые мы получаем прямо с колес»,— заявил господин Пригожин.

Глава ЧВК ранее говорил, что его группа лишилась поставок боеприпасов и что ему не удается решить эту проблему, несмотря на все свои связи. По его словам, от него требуют извиниться, но он сам не знает — перед кем. До этого он также признал, что ЧВК перестала вербовать заключенных для участия в боевых действиях.

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