Президент Владимир Путин выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию. На этот раз мероприятие проходило в Гостином дворе. Президент уделил особое внимание спецоперации на Украине, оценил геополитическую ситуацию, поручил модернизировать вооруженные силы и объявил о новых мерах соцподдержки. А под конец заявил о том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Главное из его выступления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Спецоперация

С 2014 года Запад обманывал Россию, выдавая Минские соглашения и «нормандский формат» за попытку дипломатически решить конфликт в Донбассе, в то время как подготавливал Украину к войне. НАТО не отказывалось от расширения на восток. Украину превращали в «анти-Россию», чтобы использовать ее как таран. России отказывались давать гарантии безопасности. Таким образом, «это они развязали войну», которую Россия пытается остановить. Чем более дальнобойные системы будут поставляться на Украину, тем дальше России придется отодвигать угрозу от своих границ.

Поддержка участников СВО

Владимир Путин поручил создать специальный государственный фонд, который будет заниматься помощью семьям погибших и раненых участников СВО. Работа в нем должна вестись «без казенщины и бюрократии». За каждой семьей погибшего или пострадавшего участника СВО должен быть закреплен свой персональный соцработник.

Для всех участников СВО должен предоставляться регулярный отпуск не меньше 14 дней без учета времени на дорогу не реже, чем раз в полгода.

Отличившиеся во время СВО должны быть востребованы в органах власти всех уровней.

Экономика

Западу не удалось экономически одолеть Россию. ВВП в прошлом году вопреки страшным прогнозам упал на 2,1%. Уровень безработицы упал до исторически минимальных 3,7%.

Некоторые экономические статьи УК могут быть смягчены. «Перегибать палку ни к чему».

В течение 10 лет в сферу ЖКХ планируется инвестировать не менее 4,5 трлн руб.

Страховка для добровольных пенсионных накоплений должна возрасти до 2,8 млн руб.

Будет продолжена программа социальной газификации.

Россия до конца сельхозгода может довести экспорт зерна до 55-60 млн т.

МРОТ должен быть повышен на 10% с 1 января следующего года.

Развитие вооруженных сил

Все компоненты вооруженных сил должны стать такими же современными, как и ядерные силы РФ. Уровень оснащения ядерных сил современными компонентами Владимир Путин оценил в 91%. Для этого должно быть развернуто серийное производство современных вооружений.

Для работников ВПК поручено запустить программу льготной аренды жилья. В первую очередь она коснется значимых с точки зрения ВПК городов, индустриальных и научно-исследовательских центров.

Социальная сфера и образование

Президент предложил вернуться к традиционной модели подготовки специалистов сроком пять-шесть лет.

Налоговый вычет по расходам на образование детей должен быть увеличен с 50 до 110 тыс. руб., а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств — со 120 тыс. до 150 тыс. руб.

Распространить материнский капитал на новые территории. Рассчитывать на поддержку смогут матери детей, рожденных с 2007 года.

Ядерное оружие