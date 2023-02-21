США пока не видят причин менять готовность ядерных сил после решения России о приостановке ДСНВ

Готовность ядерных сил США остается неизменной, заявил представитель Госдепа Нед Прайс в ответ на приостановку Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США. Последствия этого заявления пока неясны, отметил он в интервью CNN.

«Неясно, будет ли это иметь практическое значение»,— сказал представитель Госдепа (цитата по Reuters). В этом году США публично объявили, что Россия не соблюдает ДСНВ, поэтому Вашингтон будет следить за тем, какие шаги на самом деле предпринимает Москва, также заявил Нед Прайс. «Мы пока не видели никаких причин менять нашу ядерную позицию, нашу стратегическую позицию»,— отметил он.

Ранее сегодня, 21 февраля, во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о приостановке участия в ДСНВ.

Россия и США подписали СНВ-3 8 апреля 2010 года. Он истекает в 2026 году. До этого между странами существовали Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002-го.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это заявление «глубоко прискорбным и безответственным», однако отметил, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу об ограничении вооружений.

Мария Федотова