Блинкен: США по-прежнему готовы к диалогу об ограничении вооружений с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США по-прежнему готовы в любое время обсуждать с Россией ограничения вооружений. Ранее сегодня, 21 февраля, во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостановит участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США (ДСНВ). Господин Блинкен назвал это заявление «глубоко прискорбным и безответственным», его слова приводит агентство Reuters.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Энтони Блинкен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«США будут внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия. Мы, конечно же, позаботимся о том, чтобы в любом случае мы занимали надлежащую позицию для безопасности нашей собственной страны и безопасности наших союзников»,— сказал госсекретарь США.

Господин Путин, обосновывая приостановку участия в ДСНВ, заявил, что российские заявки по договору отклоняются США, а НАТО говорит, что хочет нанести стратегическое поражение России.

Россия и США подписали СНВ-3 8 апреля 2010 года. Он истекает в 2026 году. До этого между странами существовали Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002-го.

О консультациях по ДСНВ читайте в публикации «Ъ» «В самом прямом переносном смысле».

Мария Федотова