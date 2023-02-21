Собянин подписал указ о дополнительной поддержке семей участников военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию подписал указ о распространении мер соцподдержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев, которые принимают участие в военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В соответствии с указом мэра Москвы ежемесячное пособие на детей в размере 100% прожиточного минимума ребенка и единовременное пособие молодым родителям будут выделять в упрощенном порядке, в частности, без учета доходов семьи и сумм, находящихся на банковских счетах.

Дети военнослужащих по контракту и добровольцев получат право на внеочередное зачисление в детские сады по достижении полутора лет. Кроме того, они смогут бесплатно посещать занятия в секциях допобразования в учреждениях, подведомственных столичным властям. Семьи участников военной операции также освободят от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов.

Супругам и детям, достигшим трудоспособного возраста, окажут содействие в получении профессионального обучения и поиске работы, говорится в документе.

Все члены семей военнослужащих смогут обращаться за оказанием психологической помощи и консультированием по юридическим вопросам. Им также будут помогать в оформлении социальных выплат, на получение которых по закону имеет право семья.

Нуждающемся семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, а также пожилым гражданам предоставят социальное обслуживание на дому вне зависимости от состава семьи и без учета ее уровня доходов.

Во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин также поручил ввести для всех участников военной операции на Украине регулярный отпуск на 14 дней и создать фонд помощи семьям погибших и ветеранов военной операции для оказания комплексной поддержки.

Подробнее о послании президента — в материале «Ъ».

Милена Костерева