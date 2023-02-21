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Коммерсантъ FM
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Российский рынок акций отреагировал ростом на послание Путина Федеральному собранию

Во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию индекс Московской биржи рос более чем на 2%, достигнув 2227,82 пункта. По состоянию на 14:08 индекс растет на 1,36%, до 2 213,34 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,38%, до 934,12 пункта.

Курс доллара растет на 0,28%, до 74,7 руб./$. С утра он превышал 75 руб./$. Евро начал снижаться — на 0,15%, до 79,5 руб./€. Курс юаня также опускается на на 0,33%, до 10,8 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Сегодня, 21 февраля, господин Путин выступил с 18-м посланием Федеральному собранию. Он, в частности, предложил с 2024 года повысить МРОТ до 19 242 руб., увеличить страховку добровольных пенсионных накоплений до 2,8 млн руб., запустить программу льготной аренды жилья для работников предприятий ОПК, а также призвал к деофшоризации экономики.

Лаура Кеффер

Послание Путина Федеральному собранию. Главное

Послание Путина Федеральному собранию. Главное

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