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Коммерсантъ FM
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Путин призвал к деофшоризации экономики

Бизнес должен работать в российской юрисдикции, считает президент России Владимир Путин. Для этого он поручил правительству разработать меры по ускорению деофшоризации экономики.

«Считаю важным вернуться к пересмотру Уголовного кодекса в части экономических составов. Рассчитываю, что правительство, парламент и правоохранительные органы будут способствовать декриминализации и деофшоризации экономики»,— сказал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

По его мнению, нельзя «допустить вседозволенности». При этом ряд экономических статей Уголовного кодекса нуждаются в декриминализации, считает Владимир Путин.

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