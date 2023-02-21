Путин призвал к деофшоризации экономики

Бизнес должен работать в российской юрисдикции, считает президент России Владимир Путин. Для этого он поручил правительству разработать меры по ускорению деофшоризации экономики.

«Считаю важным вернуться к пересмотру Уголовного кодекса в части экономических составов. Рассчитываю, что правительство, парламент и правоохранительные органы будут способствовать декриминализации и деофшоризации экономики»,— сказал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

По его мнению, нельзя «допустить вседозволенности». При этом ряд экономических статей Уголовного кодекса нуждаются в декриминализации, считает Владимир Путин.