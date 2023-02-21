Доллар превысил 75 руб./$, евро — 80 руб./€

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже растет на 0,72%, до 75,05 руб./$. Евро поднялся на 0,46%, до 80 руб./€. Курс юаня укрепился на 0,35%, до 10,9 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,4%, до 2192,25 пункта. Индекс РТС опускается на 0,13%, до 920,3 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Ослабление рубля началось в феврале на фоне снижения объемов продаж валютной выручки на рынке из-за введения ограничительных мер в отношении российской нефти и нефтепродуктов. В конце прошлой недели курс доллара на биржевых торгах обновил десятимесячный максимум.

Об ослаблении рубля — в материале «Ъ» «Доллар волнуется раз».

Лаура Кеффер