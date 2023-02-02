Замгоссекретаря Нуланд подтвердила намерения США поставить Украине дальнобойные ракеты

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявил, что Вашингтон работает над обеспечением потребностей Киева, в том числе дальнобойных ракет. По ее словам, Украине необходимо защищать свое воздушное пространство и территорию.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить потребности украинцев, в том числе в дальнобойных ракетах»,— сказала Виктория Нуланд телеканалу Al Jazeera (цитата по ТАСС).

1 февраля Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщало, что США готовят следующий пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд. По информации источников агентства, в частности, планируется отправка самонаводящейся ракеты GLSDB. Ее дальность действия составляет 150 км. Они запускаются в том числе из ракетных комплексов HIMARS, которые США направили Украине летом 2022 года.

Сейчас на Украину поставляются ракеты GMLRS дальностью 70 км. В ноябре секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна нуждается в ракетах дальностью 800 км.

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Лусине Баласян